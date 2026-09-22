Устроившим стрельбу в школе в Турции оказался 15-летний учащийся

Десять учеников пострадали при стрельбе возле профессионально-технического лицея в турецком городе Тургутлу провинции Маниса. Нападавшим оказался 15-летний учащийся этого же учебного заведения, сообщило агентство IHA.

Двое 16-летних пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Всех раненых доставили в больницы. Подозреваемого задержали. Полиция выясняет мотив нападения и устанавливает, откуда у школьника появилось оружие.

Всё произошло около 08:00 по местному времени (совпадает с мск) возле профессионально-технического лицея. По предварительной информации, подросток открыл беспорядочный огонь из охотничьего ружья, картечь также повредила фасад и окна здания.

Ранее Life.ru сообщал о другом вооружённом нападении на школу в Турции. В апреле бывший ученик открыл стрельбу в профессионально-техническом лицее города Сиверек, в результате чего пострадали 16 человек.