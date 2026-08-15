В Приморье две школьницы закидали камнями женщину-инвалида

В городе Артёме Приморского края подростки забросали камнями девушку с инвалидностью, в результате чего она оказалась в больнице. Информация об инциденте появилась в социальных сетях и привлекла внимание надзорных органов.

В Приморье подростки напали на женщину-инвалида. Видео © Telegram / Новости Владивостока и Края

По словам местных жителей, пострадавшая проживает на улице Ворошилова и является инвалидом с детства. Соседи характеризуют её как спокойного и неконфликтного человека. Сообщается, что две несовершеннолетние девушки начали преследовать женщину по двору и кидать в неё булыжники. Один из камней попал в голову, в результате чего пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

После появления публикаций о случившемся к ситуации подключилась прокуратура Приморского края. В надзорном ведомстве сообщили, что ход и результаты проверки взяты под контроль.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также проверена своевременность и полнота мер, принятых органами системы профилактики. По данному факту правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратуры города Артёма», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Адыгее 19-летний парень жестоко избил семилетнего ребёнка в развлекательном заведении, после чего попытался спровоцировать конфликт с его родителями. По словам матери пострадавшего, мальчик покупал чипсы, когда незнакомец внезапно схватил его за горло и поднял вверх. Ребёнку удалось вырваться и уйти к компьютерам, но агрессор вновь подошёл, начал толкать его, а затем вывел на улицу и избил.