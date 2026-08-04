«Зачем вызываете полицию?» В Адыгее 19-летний парень жестоко избил ребёнка и провоцировал его родителей

В Адыгее девятнадцатилетний парень схватил за горло и жестоко избил семилетнего ребёнка прямо в развлекательном заведении. Полиция уже установила всех участников инцидента и проводит проверку, сообщили в региональном МВД.

Как рассказала СМИ мать пострадавшего Жанна, школьник покупал чипсы, когда незнакомец неожиданно напал на него, начал хватать за горло и поднимать. Мальчик вырвался и ушёл к компьютерам, однако преследователь снова подошёл, стал толкать его, а затем вывел на улицу и избил.

О случившемся женщине сообщила свидетельница. Жанна приехала на место вместе с бывшим супругом. По её словам, там находилась группа парней, которые провоцировали отца ребёнка на конфликт, а сам нападавший спрашивал, зачем она собирается обращаться в полицию.

Произошедшее попало на видео и распространилось в социальных сетях. В МВД заявили, что собирают необходимые материалы и выясняют все обстоятельства. Действиям фигурантов дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Уфе подростки избили 13-летнего школьника из-за оскорбительного комментария под видеороликом. Мальчика госпитализировали с телесными повреждениями, после оказания помощи отпустили домой, а медики передали информацию в полицию. Конфликт разгорелся после того, как пострадавший оставил обидную запись под видео 16-летнего подростка в соцсетях. Они договорились о встрече во дворе на улице Правды, куда автор ролика пришёл с приятелями и устроил расправу.