«Зачем вызываете полицию?» В Адыгее 19-летний парень жестоко избил ребёнка и провоцировал его родителей
19-летний парень избил 7-летнего мальчика в компьютерном клубе в Адыгее
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В Адыгее девятнадцатилетний парень схватил за горло и жестоко избил семилетнего ребёнка прямо в развлекательном заведении. Полиция уже установила всех участников инцидента и проводит проверку, сообщили в региональном МВД.
Как рассказала СМИ мать пострадавшего Жанна, школьник покупал чипсы, когда незнакомец неожиданно напал на него, начал хватать за горло и поднимать. Мальчик вырвался и ушёл к компьютерам, однако преследователь снова подошёл, стал толкать его, а затем вывел на улицу и избил.
О случившемся женщине сообщила свидетельница. Жанна приехала на место вместе с бывшим супругом. По её словам, там находилась группа парней, которые провоцировали отца ребёнка на конфликт, а сам нападавший спрашивал, зачем она собирается обращаться в полицию.
Произошедшее попало на видео и распространилось в социальных сетях. В МВД заявили, что собирают необходимые материалы и выясняют все обстоятельства. Действиям фигурантов дадут правовую оценку в соответствии с законодательством.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Уфе подростки избили 13-летнего школьника из-за оскорбительного комментария под видеороликом. Мальчика госпитализировали с телесными повреждениями, после оказания помощи отпустили домой, а медики передали информацию в полицию. Конфликт разгорелся после того, как пострадавший оставил обидную запись под видео 16-летнего подростка в соцсетях. Они договорились о встрече во дворе на улице Правды, куда автор ролика пришёл с приятелями и устроил расправу.
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