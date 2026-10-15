120, 150 или 500 лет? Биолог раскрыл теоретический потолок человеческой жизни

Гренландские акулы живут несколько столетий, киты — больше 200 лет, а отдельные деревья — тысячи. Теоретически это доказывает: очень долгоживущие биологические системы возможны. Но человека к ним пока отнести нельзя.

Достоверно люди не живут дольше примерно 120 лет. Об этом «Газете.ru» напомнил эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский. Рекорд Жанны Кальман — 122 года — он называет предметом дискуссий. Есть даже гипотеза, что на самом деле она могла выдавать себя за свою мать.

Некоторые математические модели дают оценку предела человеческой жизни примерно в 150 лет. Однако это не строгий научный факт. Результат напрямую зависит от исходных предпосылок. Если они окажутся неверными, изменится и вывод.

«Наука не располагает убедительными основаниями для утверждения, что фундаментальный предел человеческой жизни составляет именно 120 или 150 лет», — приводит издание слова биолога.

Что касается утверждений о потенциальных 500 годах, то их сегодня нельзя ни строго опровергнуть, ни подтвердить. Если наука когда-нибудь раскроет фундаментальные механизмы старения и научится эффективно на них воздействовать, границы жизни могут существенно измениться. Но пока нет ни надёжных экспериментальных данных, ни убедительных моделей, которые подтверждали бы такую продолжительность.

Напомним, ранее ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов назвал предел жизни человека. По его словам, выше 122–125 лет продвинуться никому не удавалось ни 1 000 лет назад, ни сегодня.