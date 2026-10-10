За 1000 лет человечество не победило извечного врага: Академик РАН назвал предел нашей жизни

Предельная продолжительность человеческой жизни по-прежнему составляет около 122–125 лет, и за последнюю тысячу лет преодолеть этот рубеж человечеству не удалось. Об этом заявил академик РАН, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов на фестивале «Наука 0+».

«Всё равно мы упираемся в пределы: выше 122–125 лет продвинуться никому не удавалось ни 1 000 лет назад, ни сегодня. Предельный возраст всё тот же», — отметил учёный, выступая в «Звёздном лектории».

По словам академика, старение живых организмов связано с заложенной в них биологической программой, продолжительность которой различается в зависимости от вида. Лукьянов считает, что этот механизм сформировался в процессе эволюции и ограничивает время жизни отдельных особей.

Учёный пояснил, что старение, в частности, способствует смене поколений, не позволяя старым особям бесконечно конкурировать с молодыми за ресурсы. Кроме того, по его мнению, биологическая программа ограничивает продолжительность жизни до момента развития ряда тяжёлых системных заболеваний.

При этом речь идёт об оценке возможного предела долголетия, а не об окончательно доказанной невозможности прожить дольше. Самым пожилым человеком с документально подтверждённым возрастом остаётся француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

Ранее Life.ru рассказывал о подходах к замедлению старения и продлению активной жизни. Главный внештатный гериатр Минздрава России объяснила, что современная медицина стремится не только увеличить продолжительность жизни, но и сохранить здоровье и самостоятельность человека в пожилом возрасте. По её словам, хотя старение пока невозможно остановить, раннее выявление возрастных изменений позволяет замедлить развитие заболеваний и дольше оставаться активным.