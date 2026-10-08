Низкий уровень беспорядка: 200-летняя черепаха Джонатан дала учёным подсказку, как жить дольше

У черепахи Джонатана, прожившего почти два столетия, обнаружили необычную сохранность механизмов, которые регулируют выработку энергии в клетках. Международная команда исследователей считает, что эта особенность может помочь лучше понять процессы старения. О результатах сообщил Медицинский центр Университета Вандербильта.

Джонатан живёт на острове Святой Елены и считается старейшим известным живым наземным животным. Точная дата его рождения неизвестна: возраст оценили по размерам, которых он достиг к прибытию на остров в 1882 году. Предполагается, что он появился на свет примерно в 1832-м.

Для анализа специалисты использовали небольшой образец тканей с внутренней стороны щеки. Брать кровь ветеринар не разрешил из опасений за здоровье своего подопечного.

Учёные изучили не только ДНК, но и химические метки, участвующие в регулировании работы генов. В участках, связанных с функционированием митохондрий — клеточных «энергостанций», — обнаружили удивительно низкий уровень беспорядка. По оценке авторов, такая сохранность могла частично защитить организм от возрастных изменений.

Результаты опубликованы 7 октября в журнале Science Advances. Исследователи предполагают, что защита подобных механизмов заслуживает внимания при изучении здорового долголетия человека.

Однако находка пока не означает появления способа замедлить старение. Выводы необходимо проверить на дополнительных образцах, в том числе крови. Команда также планирует изучать другие долгоживущие виды.

В России направление здорового долголетия развивается и на уровне медицинской инфраструктуры. Как сообщила Татьяна Голикова, с 2027 года специализированные центры должны заработать во всех регионах. Первое такое учреждение открылось в начале 2026-го на базе Российского научного центра хирургии имени Петровского. Оно будет координировать исследования, внедрение технологий и подготовку специалистов.