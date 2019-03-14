Boeing прекратила поставки лайнеров 737 MAX

Это произошло после того, как большинство стран отказались от эксплуатации этих самолётов из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

Американская авиастроительная корпорация Boeing прекратила поставки самолётов модели 737 МАХ.

Такое решение было принято после того, как ряд стран, в том числе и США, приостановили полёты данного лайнера после катастрофы в Эфиопии.