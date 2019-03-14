Boeing прекратила поставки лайнеров 737 MAX
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Это произошло после того, как большинство стран отказались от эксплуатации этих самолётов из-за авиакатастрофы в Эфиопии.
Американская авиастроительная корпорация Boeing прекратила поставки самолётов модели 737 МАХ.
Такое решение было принято после того, как ряд стран, в том числе и США, приостановили полёты данного лайнера после катастрофы в Эфиопии.
Напомним, 10 марта самолёт Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек. Осенью прошлого года произошла похожая катастрофа. Лайф ранее разбирался, в чём могла быть их причина.