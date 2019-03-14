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Регион
Опубликовано 14 марта 2019, 09:15

Boeing прекратила поставки лайнеров 737 MAX

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Это произошло после того, как большинство стран отказались от эксплуатации этих самолётов из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

Американская авиастроительная корпорация Boeing прекратила поставки самолётов модели 737 МАХ.

Такое решение было принято после того, как ряд стран, в том числе и США, приостановили полёты данного лайнера после катастрофы в Эфиопии.

Напомним, 10 марта самолёт Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек. Осенью прошлого года произошла похожая катастрофа. Лайф ранее разбирался, в чём могла быть их причина.

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Артур Белкин
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