США приостановили полёты самолётов Boeing 737 MAX после трагедии в Эфиопии

США приостановили полёты самолётов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 после трагедии в Эфиопии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Полёты будут прекращены до особого распоряжения. Эксплуатация самолётов Boeing 737 MAX, которые сейчас в воздухе, будет прекращена после их приземления в пункте назначения, — заявил Трамп в Белом доме.

По его словам, Федеральное управление гражданской авиации США в ближайшее время сообщит подробности и сделает заявление по этому поводу.

Ранее полёты Boeing 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии запретили в Евросоюзе.

Напомним, 10 марта самолёт Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек. Осенью прошлого года произошла похожая катастрофа. Лайф ранее разбирался, в чём может быть их причина.