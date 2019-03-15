Делегация ГД посетит Крым для празднования 5-й годовщины воссоединения с РФ
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.
По предварительным данным, 15 марта депутаты проведут совместные заседания с Государственным советом Крыма и Законодательным собранием Севастополя.
Кроме того, члены делегации будут участвовать в праздничных шествиях и митингах.
Напомним, ранее в Крым также прибыла французская делегация. МИД Украины осудил этот жест зарубежных дипломатов, назвав его неуважением.
Как писал Лайф, в преддверии годовщины ВЦИОМ опубликовал результаты повторного опроса жителей полуострова о присоединении к РФ.