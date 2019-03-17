Квят финишировал в топ-10 в первой гонке после возвращения в "Формулу-1"

Российский пилот не только опередил своего партнёра по команде, но и не дал прорваться пилоту основной команды Red Bull.

Вопреки ожиданиям, первая гонка 2019 года в "Формуле-1" получилась полной интриг. Главный итог Гран-при Австралии для российских любителей автоспорта — это десятое место вернувшегося в строй Даниила Квята. Уфимский пилот отлично стартовал и отыгрывал позиции во время гонки. Это позволило ему добраться до очковой зоны. При этом Квят на последних кругах вёл ожесточённую борьбу сразу с двумя гонщиками: претендовал на девятую строчку Лэнса Стролла из Racing Point и оборонял своё место от атак Пьера Гасли из основной команды Red Bull. В итоге гонщику Toro Rosso удалось сохранить позицию и набрать первое очко в текущем сезоне, с чем его незамедлительно поздравила команда.

Особенно примечателен результат Квята на фоне финиша напарника — Алекс Албон стал лишь 14-м.

Что касается лидеров, то за первое место в гонке борьбы не получилось. Но в этом кроется главная интрига: мало кто мог подумать, что пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон позволит кому-то претендовать на своё первое место. Однако уже на старте финн Валттери Боттас показал свои претензии на титул в этом году, блестяще обогнав напарника.

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It's time to let us know who your driver of the day is at the #AusGP 🇦🇺



Vote here >> https://t.co/MlZWnXMxOp #F1 pic.twitter.com/CAGRNru20S — Formula 1 (@F1) 17 марта 2019 г.

Боттас провёл, как он сам признался, лучшую гонку в карьере, поскольку доминировал до самого клетчатого флага, выиграв первый старт нового сезона. Причём к 25 очкам за первое место он прибавил ещё один балл за лучший круг — это новое правило "Формулы-1".

Хэмилтон же под конец гонки едва не потерял своё второе место: Макс Ферстаппен из Red Bull накатывал сумасшедшим темпом, но времени на обгон ему не хватило, он остался третьим.

Провальной гонка оказалась для двух болидов Ferrari. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель не только оказался далеко от лидеров, но по чистой скорости проиграл даже напарнику Шарлю Леклеру, однако молодому монегаску поступил чёткий приказ из боксов не нервировать немца. В итоге Феттель и Леклер финишировали четвёртым и пятым — это явно не то, на что рассчитывали в Скудерии после тестов, в которых они были быстрее всех.

LAP 48/58



Leclerc is reeling in team mate Vettel 🎣



The gap stands at just over two seconds currently...#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/Y5n86S1VPh — Formula 1 (@F1) 17 марта 2019 г.

Но если для Ferrari четвёртое и пятое места можно считать кошмаром, то 16-е и 17-е для Williams, судя по всему, закономерность. Эта команда стала единственной из всего пелотона, которая в этом году едет ещё медленнее себя прошлогодней. Джордж Рассел и Роберт Кубица проиграли всем без единого шанса, причём "однорукий" поляк, заменивший в команде Сергея Сироткина, вообще стал единственным, кто уступил лидеру целых три круга.

По этой гонке создалось впечатление, что он совсем не тянет. Ждём возвращения Сироткина? Хотя снова видеть талантливого гонщика в откровенно слабой команде, конечно, не хотелось бы. Сейчас россиянин имеет контракт тест-пилота с Renault, так что, возможно, его камбэк состоится (а это неизменно должно рано или поздно произойти) уже в другой команде.