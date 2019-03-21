Украина ввела санкции против Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попал под ограничительные меры Украины. Об этом сообщается в фейсбуке нижней палаты парламента.

В Госдуме считают, что санкции были введены из-за предложения Володина потребовать с Украины ущерб, который был нанесён Крыму и Севастополю за 23 года. Ранее в Крыму отмечали, что речь может идти о триллионах рублей.