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Регион
Опубликовано 21 марта 2019, 09:27

Украина ввела санкции против Володина

Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попал под ограничительные меры Украины. Об этом сообщается в фейсбуке нижней палаты парламента.

Власти Украины ввели в отношении председателя Госдумы Вячеслава Володина санкции, — говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В Госдуме считают, что санкции были введены из-за предложения Володина потребовать с Украины ущерб, который был нанесён Крыму и Севастополю за 23 года. Ранее в Крыму отмечали, что речь может идти о триллионах рублей.

Как уже сообщал Лайф, накануне Киев ввёл в действие дополнительные персональные санкции против граждан России.

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Янковская Ольга
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