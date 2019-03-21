Володин назвал новые санкции Украины пустопорожним решением
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Как отметил спикер Госдумы, подобные действия киевских властей говорят лишь об их бессилии.
Очередной список ограничительных мер в отношении России, что приняли украинские власти, является пустопорожним и сугубо политическим решением, на которое даже нет смысла симметрично отвечать. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
— Они принимаются на основе каких-то эмоций, а не системных решений, сформулированных претензий. К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причём пустопорожним. ... В них нет ни смысла, ни логики. Это пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, и говорят о бессилии тех, кто их принимает, — сказал Володин.
Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента РФ, "на подобную дурь и глупость" украинских чиновников отвечать симметрично нельзя сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что решения должны принимать только с учётом интересов нашей страны. А во-вторых, Россия придерживается принципа невмешательства, выстраивания дружественных, но уважительных отношений с другими странами.
Вячеслав Володин предположил, что нынешние действия Киева во многом связаны с финалом избирательной президентской кампании на Украине, где действующий президент Пётр Порошенко является явным аутсайдером.
— Заявление это, заявления предыдущие, провокация в Керченском проливе — это всё из-за поступков, которые делает политик для того, чтобы сохранить личную власть. Скорее всего, эта истерия будет нагнетаться, потому что совершенно очевидно, что победить честно у него не получится, — сказал председатель Госдумы РФ.
Как сообщал Лайф, накануне Киев ввёл в действие дополнительные персональные санкции против граждан России.
В Госдуме считают, что санкции были введены из-за предложения Володина потребовать с Украины ущерб, который был нанесён Крыму и Севастополю за 23 года. Ранее в Крыму отмечали, что речь может идти о триллионах рублей.
Как уже сообщал Лайф, накануне Киев ввёл в действие дополнительные персональные санкции против граждан России. По словам украинских властей, поводом для этого послужило строительство Крымского моста, инцидент в Керченском проливе, когда украинские моряки были задержаны российскими пограничниками за нарушение госграницы РФ. В дополненном санкционном списке Киева значится и имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.