Володин назвал новые санкции Украины пустопорожним решением

Как отметил спикер Госдумы, подобные действия киевских властей говорят лишь об их бессилии.

Очередной список ограничительных мер в отношении России, что приняли украинские власти, является пустопорожним и сугубо политическим решением, на которое даже нет смысла симметрично отвечать. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Они принимаются на основе каких-то эмоций, а не системных решений, сформулированных претензий. К ним можно относиться как к решениям сугубо политическим, причём пустопорожним. ... В них нет ни смысла, ни логики. Это пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, и говорят о бессилии тех, кто их принимает, — сказал Володин.

Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента РФ, "на подобную дурь и глупость" украинских чиновников отвечать симметрично нельзя сразу по нескольким причинам. Во-первых, потому что решения должны принимать только с учётом интересов нашей страны. А во-вторых, Россия придерживается принципа невмешательства, выстраивания дружественных, но уважительных отношений с другими странами.

Вячеслав Володин предположил, что нынешние действия Киева во многом связаны с финалом избирательной президентской кампании на Украине, где действующий президент Пётр Порошенко является явным аутсайдером.

— Заявление это, заявления предыдущие, провокация в Керченском проливе — это всё из-за поступков, которые делает политик для того, чтобы сохранить личную власть. Скорее всего, эта истерия будет нагнетаться, потому что совершенно очевидно, что победить честно у него не получится, — сказал председатель Госдумы РФ.

Как сообщал Лайф, накануне Киев ввёл в действие дополнительные персональные санкции против граждан России.

В Госдуме считают, что санкции были введены из-за предложения Володина потребовать с Украины ущерб, который был нанесён Крыму и Севастополю за 23 года. Ранее в Крыму отмечали, что речь может идти о триллионах рублей.