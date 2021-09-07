Время калечит: Какие болезни вызывает ежегодный перевод часов Лайф узнал, могут ли появиться проблемы со здоровьем, если вернуться к переходу на летнее и зимнее время. 7 сентября, 09:06 Фото: © Shutterstock

Один из депутатов Госдумы предложил вернуть в России сезонный переход на зимнее и летнее время — "чтобы синхронно существовать со всем остальным миром". Коллеги-парламентарии и сенаторы уже выступили против. Как выяснил Лайф, их поддерживают и врачи.

Недавно американские исследователи AACR проанализировали данные о влиянии смены часовых поясов на экипаж самолётов и выяснили, что резкое нарушение биоритмов увеличивает риск формирования рака почти на 15% .

Кроме того, учёные проанализировали данные четырёх миллионов онкологических диагнозов из 11 штатов и сделали вывод, что у жителей с восточной части часового пояса больше рисков заболеть раком из-за того, что на востоке США астрономическое время (точное время по солнцу) больше расходится с часовым.

Данные коллег о вредном влиянии перевода времени косвенно подтверждают специалисты из других медицинских сфер. Например, научный сотрудник Института исследований природы времени при МГУ, психотерапевт Сергей Кравченко считает, что возвращение летнего времени крайне опасно для психически нестабильных людей. Каждый третий человек в России из числа психически больных, по словам психотерапевта, находится на грани обострения психических заболеваний, особенно весной и осенью, когда как раз и предлагается переводить время.

— Человек может опоздать на час на работу из-за перевода времени и дезориентироваться. Для него это всё равно, что потеряться в пространстве. Перевод часов — это тотальный стресс, который может вызвать как минимум нервный срыв, — добавляет психотерапевт.

Какие болезни могут возникнуть из-за перевода часов?

Разбалансировка внутренних и внешних биоритмов Десинхроноз возникает при частой смене времени. Биоритмы человека отстают от биоритмов природы, это негативно влияет на психику Фото: © Pexels

Панические атаки, депрессии и истеричное поведение начинаются из-за разницы в биоритмах человека и астрономического времени.

Сумасшествие Если человека не предупредить о переводе времени, он выпадает из реальности и может подвергнуться большому стрессу Фото: © Shutterstock

При наличии психических расстройств перевод времени может стать последней каплей в переполненной чаше терпения у неустойчивых людей.

Рак Частое нарушение биоритмов повышает риск развития онкологии Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Медики из США установили, что при частой смене времени заметно (на 3–15%) увеличивается риск возникновения различных видов рака.

Хронические заболевания Диабет, сердечно-сосудистые заболевания, астма могут обостриться из-за перевода часов и смены режима Фото: © Shutterstock

На адаптацию к новому режиму уходит порядка двух недель. За это время перестраивается выработка гормонов, уровень артериального давления, свёртываемость крови — всё это подвержено влиянию резкой смены ритмов.

Инфаркт, инсульт Стресс из-за смены времени может вызвать перепады давления и даже острую сердечную недостаточность, инфаркт и инсульт Фото: © Pexels

Больше других чувствительны к переводу времени люди с фиксированным рабочим графиком, пояснил Лайфу руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. Эти люди выработали привычку просыпаться, начинать работу и заканчивать трудовой день в одно и то же время.

Перестройка во времени может привести к потере привычного ритма и снижению продуктивности, а также — к ухудшению общего состояния здоровья, отмечают эксперты.

Авторы Ольга Соломатина