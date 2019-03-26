"Лучший учитель в мире" рассказал, на что потратит премию в $1 млн

Кенийский учитель естественных наук надеется оснастить сельскую школу современным оборудованием и обучить детей выращивать культуры, устойчивые к засухе.

Монах-францисканец из Кении Питер Табичи, накануне получивший премию в размере одного миллиона долларов за вклад в профессию преподавателя, рассказал, как именно потратит денежные средства. Об этом сообщает The National.

Отмечается, что 36-летний Табичи использует полученные деньги для улучшения образовательных условий в школе, в которой работает. Он собирается приобрести компьютерное оборудование и построить современную научную лабораторию. Также в планах кенийского преподавателя обучение школьников выращиванию сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе.

— Это решит такие проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности. Откуда я родом — там нищета и нет еды, — добавил Табичи.

Условия в сельской школе Кении и вправду неблагоприятные. По признанию Табичи, на одного учителя приходится 58 учеников, а на всю школу есть лишь один компьютер, который с трудом подключается к Интернету. Ученики на завтрак едят кашу, на обед им подаются бобы и кукуруза. Однако Питер полон решимости изменить образовательное учреждение к лучшему.

— Я знаю, это начало новой жизни не только для меня, но и для Кении и всей Африки, — заявил учитель.