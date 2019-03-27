Литовский суд приговорил россиянина Меля к семи годам тюрьмы
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По мнению суда, бывший советский военнослужащий виновен в гибели протестующих в Вильнюсе в 1991 году.
В Вильнюсе окружной суд приговорил российского гражданина Юрия Меля к семи годам тюрьмы по делу о событиях 13 января 1991 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство РФ в Литве.
— Мелю дали семь лет, — сообщили в диппредставительстве.
Другого обвиняемого по этому же делу — россиянина Геннадия Иванова суд приговорил к четырём годам лишения свободы. Об этом сообщила адвокат осуждённого Юлия Жукене. Кроме того, как ранее сообщал Лайф, заочно был осуждён бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также к заочному наказанию приговорён экс-офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет тюрьмы.
Отметим, изначально гособвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учётом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам. Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор предоставлено не было. Кроме того, местные власти отказались пускать российских журналистов и дипломатов на судебное заседание по этому делу.
Напомним, 11 марта 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики и выходе из состава СССР. В январе 1991 года в Вильнюсе вспыхнули несанкционированные акции протеста. Для обеспечения правопорядка в город были переброшены подразделения Советской армии. В ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены. В Литве всю ответственность за произошедшее возложили исключительно на Москву. Российские власти, в свою очередь, неоднократно отмечали, что Литва использует трагедию в политических целях.