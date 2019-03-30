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Регион
Опубликовано 30 марта 2019, 19:18

Ferrari выиграла у Mercedes квалификацию в Бахрейне, Квят 15-й

Фото: © twitter/Formula 1

Фото: © twitter/Formula 1

Поул-позицию впервые в своей карьере завоевал 21-летний монегасский гонщик итальянской команды.

Квалификация Гран-при Бахрейна "Формулы-1" принесла несколько неожиданных результатов. Во-первых, доминировавший в Австралии Mercedes на этот раз не смог навязать борьбу Ferrari. Итальянская конюшня подтвердила свой тестовый темп и в квалификации, полностью заняв первый ряд стартового поля. Причём лучшее показал не четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, а его юный партнёр-дебютант Шарль Леклер. Поул-позиция в Бахрейне стала первой в карьере 21-летнего пилота из Монако. Кроме того, он ещё и перебил рекорд трассы, установленный Феттелем в прошлом году.

Третью и четвёртую позиции заняли гонщики команды Mercedes Хэмилтон и Боттас. Что касается российского гонщика Toro Rosso Даниила Квята, то он второй раз подряд уступил своему напарнику-новичку Александру Албону. Таец квалифицировался двенадцатым, россиянин занял пятнадцатую строчку, даже не выехав на последнюю попытку, судя по всему, из-за механических проблем. Однако в Австралии более низкая позиция на старте не помешала Квяту показать блестящий пилотаж в гонке и финишировать в десятке сильнейших.

Гонка в Бахрейне стартует завтра, 31 марта, в 18:10 по московскому времени.

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Дмитрий Садылко
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