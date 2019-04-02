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Регион
Опубликовано 2 апреля 2019, 12:54

Квята признали лучшим пилотом Гран-при Бахрейна, но ему это не помогло

Фото: © Twitter/Toro Rosso

Фото: © Twitter/Toro Rosso

Российский гонщик второй этап подряд демонстрирует идеальную работу рулём, однако это не прибавляет ему очков.

Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят признан лучшим пилотом, по данным телеметрии, на Гран-при Бахрейна. Он получил общую оценку 7,4, что намного больше, чем у любого из конкурентов. Телеметрия оценивает непосредственно пилотаж гонщика, а не результат заезда. Квят получил следующие оценки:

  • 6,8 за работу с педалью газа,
  • 10 за работу рулём,
  • 7,8 за работу на торможениях,
  • 4,1 за прохождение поворотов,
  • 8,2 за "агрессивность".
Фото: © formula1.com

Фото: © formula1.com

Однако удачно финишировать филигранный пилотаж Квяту не помог. Уфимский пилот занял 12-е место и не заработал баллов за эту гонку.

Фото: © formula1.com

Фото: © formula1.com

При этом Квят уже вторую гонку подряд получает наивысший балл за работу рулём — 10 из 10. То есть в этом компоненте Даниилу нет равных в этом сезоне.

Что касается его финиша за пределами топ-10, то тут вмешался ряд факторов. Сначала в квалификации команда ошиблась с комплектом шин, лишив Квята возможности показать лучший круг. Из-за этого ему пришлось стартовать лишь 15-м. А уже во время гонки россиянина торпедировал новичок команды Alfa Romeo Антонио Джовинацци. Из-за этого Квят оказался позади напарника, который финишировал на девятом месте.

После двух Гран-при на счету Квята одно очко. Он занимает 13-е место в зачёте пилотов.

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Дмитрий Садылко
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