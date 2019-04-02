Квята признали лучшим пилотом Гран-при Бахрейна, но ему это не помогло

Российский гонщик второй этап подряд демонстрирует идеальную работу рулём, однако это не прибавляет ему очков.

Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят признан лучшим пилотом, по данным телеметрии, на Гран-при Бахрейна. Он получил общую оценку 7,4, что намного больше, чем у любого из конкурентов. Телеметрия оценивает непосредственно пилотаж гонщика, а не результат заезда. Квят получил следующие оценки: 6,8 за работу с педалью газа,

10 за работу рулём,

7,8 за работу на торможениях,

4,1 за прохождение поворотов,

8,2 за "агрессивность".

Однако удачно финишировать филигранный пилотаж Квяту не помог. Уфимский пилот занял 12-е место и не заработал баллов за эту гонку.

При этом Квят уже вторую гонку подряд получает наивысший балл за работу рулём — 10 из 10. То есть в этом компоненте Даниилу нет равных в этом сезоне.

Что касается его финиша за пределами топ-10, то тут вмешался ряд факторов. Сначала в квалификации команда ошиблась с комплектом шин, лишив Квята возможности показать лучший круг. Из-за этого ему пришлось стартовать лишь 15-м. А уже во время гонки россиянина торпедировал новичок команды Alfa Romeo Антонио Джовинацци. Из-за этого Квят оказался позади напарника, который финишировал на девятом месте.