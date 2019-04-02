Хэмилтон обошёл Шумахера и стал самым высокооплачиваемым гонщиком в истории
Фото: © twitter/Lewis Hamilton
Суммарный заработок британца за карьеру в "Формуле-1" приближается к отметке в 500 миллионов долларов.
После подписания нового контракта с "Мерседесом" британский гонщик Льюис Хэмилтон официально стал самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1", сообщает Forbes. По общему заработку за карьеру пятикратный чемпион мира обошёл легендарного немца Михаэля Шумахера, который возглавлял рейтинг с 1999 года.
По новому соглашению с командой Хэмилтон получает в год около 50 миллионов долларов, и его совокупный доход за карьеру теперь составляет почти полмиллиарда долларов.
Самые богатые пилоты в истории "Формулы-1":
- Льюис Хэмилтон — 489 млн долларов
- Михаэль Шумахер — 464 млн долларов
- Фернандо Алонсо — 458 млн долларов
- Себастьян Феттель — 358 млн долларов
- Кими Райкконен — 331 млн долларов
- Дженсон Баттон — 147 млн долларов
- Ральф Шумахер — 121 млн долларов
- Жак Вильнёв — 115 млн долларов
- Фелипе Масса — 110 млн долларов
- Рубенс Баррикелло — 110 млн долларов
Отметим, что эти цифры включают в себя только деньги, заработанные от контрактов гонщиков с командами. По подсчётам Forbes, тот же Хэмилтон ежегодно зарабатывает на рекламе порядка 10 миллионов долларов в год.