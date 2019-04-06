В армии ливийского фельдмаршала Хафтара сообщили, когда начнутся бои за Триполи
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Военачальник повёл войска на столицу, чтобы сместить правителей, которых поддерживает ООН.
Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начнёт боевые действия на ближайших подступах к ливийской столице в субботу. Об этом сообщил телеканалу Al-Hadath представитель войск Ахмед аль-Мисмари.
Он добавил, что военные уже в 20 километрах от Триполи.
Ранее стало известно, что армия Хафтара и силы ливийского правительства вели бои за аэропорт, расположенный в 34 километрах от столицы. Сторона военачальника сообщала, что воздушная гавань под их контролем, однако власти позже заявили, что отбили её.
Как ранее писал Лайф, национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля 2019 года. Её цель — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН.