Военачальник повёл войска на столицу, чтобы сместить правителей, которых поддерживает ООН.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начнёт боевые действия на ближайших подступах к ливийской столице в субботу. Об этом сообщил телеканалу Al-Hadath представитель войск Ахмед аль-Мисмари.

Он добавил, что военные уже в 20 километрах от Триполи.

Ранее стало известно, что армия Хафтара и силы ливийского правительства вели бои за аэропорт, расположенный в 34 километрах от столицы. Сторона военачальника сообщала, что воздушная гавань под их контролем, однако власти позже заявили, что отбили её.