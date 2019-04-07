Премьер Ливии пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи
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Он также призвал международное сообщество не поддерживать попытки превращения страны в военное государство.
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж пригрозил участникам наступления на Триполи под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара международным трибуналом. Об этом сообщает Al Arabiya.
— Мы подадим иски против всех участников военных операций в ливийские и международные суды, — заявил Сарадж.
Он также призвал международное сообщество не поддерживать попытки превращения страны в военное государство. Кроме того, Сарадж был удивлён воинственной риторикой Хафтара и его попытками захватить столицу страны.