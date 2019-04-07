Американские военные экстренно покинули страну из-за обострения гражданского конфликта.

После начала активных боевых действий в районе ливийской столицы расположенный в районе Триполи американский воинский контингент был экстренно эвакуирован силами ВМС США. Как позднее пояснили представители Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), вывод своих граждан из региона потребовался в целях их безопасности.

— Контингент Вооружённых сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на ухудшение условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств, — говорится в заявлении, размещённом на официальной странице АФРИКОМ в Twitter.

فيديو للحظة مغادرة البعثة الامريكية بمدينة النخيل / جنزور عبر فرقاطة امريكية في بداية الصباح الباكر #طرابلس pic.twitter.com/th5Yv1mHl4 — Abdulrahman Ghummied (@AGhummied) 7 апреля 2019 г.