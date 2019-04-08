В Кремле заявили, что делают всё возможное во избежание кровопролития в Ливии
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Россия призывает стороны конфликта прекратить действия, из-за которых может погибнуть мирное население.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Ливии, которая на данный момент остаётся крайне напряжённой.
— Российская сторона, безусловно, использует все имеющиеся возможности, чтобы призвать все стороны конфликта отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения, — указал представитель Кремля.
Напомним, в 2011 году после убийства экс-лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в стране начался кризис. Спустя пять лет Ливия так и не сумела оправиться от кровопролитной гражданской войны.
Сейчас в стране царит двоевластие: западная часть Ливии подконтрольна правительству, восточная — парламенту и армии фельдмаршала Хафтара. Именно под его командованием Национальная армия Ливии 4 апреля начала наступление на Триполи. Целью операции является смещение правительства, которое сформировалось при поддержке ООН.
Ранее Лайф писал, что из-за обострения ситуации Африканское командование Вооружённых сил США приняло решение об эвакуации своих военных из Ливии в целях их безопасности. Тем временем стороны конфликта начали применять военную авиацию, а фельдмаршал Хафтар отказывается от переговоров.