Россия призывает стороны конфликта прекратить действия, из-за которых может погибнуть мирное население.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Ливии, которая на данный момент остаётся крайне напряжённой.

— Российская сторона, безусловно, использует все имеющиеся возможности, чтобы призвать все стороны конфликта отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения, — указал представитель Кремля.

Напомним, в 2011 году после убийства экс-лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в стране начался кризис. Спустя пять лет Ливия так и не сумела оправиться от кровопролитной гражданской войны.