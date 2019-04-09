Видео: © Facebook / ليبيا صيفيات

Сверхзвуковой истребитель МиГ-21 нанёс ракетный удар по международному аэропорту Митига в ливийской столице Триполи. Видео опубликовано в социальной сети "Фейсбук".

На кадрах видно, как МиГ-21, принадлежащий Национально-освободительной армии Ливии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, выпускает две авиационные ракеты в сторону единственного в стране действующего аэропорта. Другая воздушная гавань — аэропорт Триполи, расположенный в 34 километрах от одноимённой столицы — серьёзно повреждена и закрыта в 2014 году.

Напомним, 8 апреля международный аэропорт Митига, расположенный в восьми километрах от центра Триполи, был атакован армией Хафтара. Как сообщил представитель ливийской армии Ахмед аль-Мисмари, целью авиаударов были два военных самолёта, а не прекращение полётов гражданских судов.

Несмотря на это, после воздушной атаки международный аэропорт был закрыт властями. Его работа временно приостановлена. Отмечается, что все пассажиры эвакуированы из здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, после свержения и убийства в 2011 году бывшего лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в стране установилось двоевластие: западная часть государства является подконтрольной правительству, восточная часть — парламенту и Национально-освободительной армии Ливии (ЛНА), которая 4 апреля под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи.