Премьер Швеции выступил за улучшение отношений с Россией
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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен высказался за продолжение политического диалога с Россией. Об этом он заявил по итогам участия в Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.
— Я ценю возможность обсудить политику на этом уровне, и я настроен на продолжение политических переговоров. Очевидно, что нам это нужно, — цитирует политика газета Expressen. — У нас всегда должны быть как можно более хорошие отношения с Россией.
Лёвен также назвал важной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал российского лидера прагматичным и начитанным собеседником.
Как сообщал Лайф, в ходе Арктического форума Стефан Лёвен признался, что Санкт-Петербург напоминает ему об истории российско-шведских отношений, и процитировал Пушкина. Стихотворный "баттл" продолжил Владимир Путин. Кроме того, президент РФ предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.