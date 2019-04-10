Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен высказался за продолжение политического диалога с Россией. Об этом он заявил по итогам участия в Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге.

— Я ценю возможность обсудить политику на этом уровне, и я настроен на продолжение политических переговоров. Очевидно, что нам это нужно, — цитирует политика газета Expressen. — У нас всегда должны быть как можно более хорошие отношения с Россией.

Лёвен также назвал важной встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он назвал российского лидера прагматичным и начитанным собеседником.