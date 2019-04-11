Депутат Госдумы предложил ввести обязательные паспорта прививок для детей

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести обязательные паспорта прививок для детей. Соответствующее предложение он озвучил на круглом столе "Отказ от вакцинации — серьёзная угроза XXI века. Как избежать эпидемии?"

В документы предлагается вносить не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них. Огуль также отметил важность выработать новую схему разъяснительной работы с населением, а также акцентировать внимание на качестве вакцин и подумать, как свести к минимуму риски от прививок.