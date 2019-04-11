Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2019, 21:51

Депутат Госдумы предложил ввести обязательные паспорта прививок для детей

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В документы предлагается вносить информацию о сделанных вакцинациях, причинах отказа от них и противопоказаниях.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести обязательные паспорта прививок для детей. Соответствующее предложение он озвучил на круглом столе "Отказ от вакцинации — серьёзная угроза XXI века. Как избежать эпидемии?"

В документы предлагается вносить не только информацию о сделанных прививках, но и о причинах отказа от них. Огуль также отметил важность выработать новую схему разъяснительной работы с населением, а также акцентировать внимание на качестве вакцин и подумать, как свести к минимуму риски от прививок.

Ранее Минпросвещения России предложило ограничить посещение школ для детей, чьи родители отказались от их вакцинации.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Госдума
  • Коронавирус
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar