Минпросвещения предложило запретить детям без прививок посещать школу

Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, чьи родители отказались от их вакцинации. Об инициативе министерства, выдвинутой на круглом столе в Госдуме, сообщает РИА "Новости".
— Минпросвещения России считает необходимым ограничивать посещение образовательных организаций детьми, не прошедшими обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний, — сообщили в ведомстве.
Менее недели назад в Роспотребнадзоре поддержали идею блокировать сайты за призыв не делать прививки.
А в феврале Высшая школа экономики не пустила на занятия более 500 студентов, .
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени