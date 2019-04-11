Минпросвещения предложило запретить детям без прививок посещать школу

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Минпросвещения предложило запретить детям без прививок посещать школу

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Отказ от вакцинации увеличивает риск заноса инфекций в школы и другие образовательные учреждения, тем самым нарушает права других детей.

Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, чьи родители отказались от их вакцинации. Об инициативе министерства, выдвинутой на круглом столе в Госдуме, сообщает РИА "Новости".

Минпросвещения России считает необходимым ограничивать посещение образовательных организаций детьми, не прошедшими обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний, — сообщили в ведомстве.

Менее недели назад в Роспотребнадзоре поддержали идею блокировать сайты за призыв не делать прививки.

А в феврале Высшая школа экономики не пустила на занятия более 500 студентов, у которых не было прививки от кори.

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