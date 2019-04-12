Стали известны доходы Матвиенко и Володина за 2018 год

Глава Совфеда в прошлом году заработала меньше, нежели годом ранее, в отличие от председателя Госдумы.

Доход председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018 году составил около 15,3 млн рублей, что почти на 8 млн меньше, нежели в 2017-м. Такие данные приводятся в опубликованных декларациях российских чиновников.

В собственности у Матвиенко значатся земельный участок площадью около 3,7 тыс. квадратных метров, дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2,771 тыс. квадратных метров. Также у неё имеется дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение площадью 255,4 квадратных метра, а также квартира площадью 290,3 квадратных метра.

Она перестала владеть автомобилем Chevrolet Niva, а в собственности у неё появилось четыре нежилых здания, объект нежилого строительства и три участка земель семенных пунктов.

В свою очередь, доходы Вячеслава Володина выросли на 20,3 млн рублей и составили 71,7 млн рублей. Как отметила советник по связям со СМИ спикера ГД Анастасия Кашеварова, большую часть своих средств он направил на благотворительность.