Зюганов стал лидером по доходам среди глав думских фракций

По этому показателю он более чем на миллион обогнал лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал в 2018 году 7,9 миллиона рублей, что является самым высоким показателем среди председателей всех думских фракций. Такие данные следуют из деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что по этому показателю он более чем на миллион обогнал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который заработал 6,8 млн рублей, а председатели "Единой России" и "Справедливой России" Сергей Неверов и Сергей Миронов указали в декларации доход в размере 4,9 миллиона рублей.

Добавим, что и в 2017 году Геннадий Зюганов заработал больше других лидеров фракций Госдумы. Тогда его доход составил 6,3 миллиона рублей.