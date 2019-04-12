Назван депутат Госдумы с самым большим доходом за 2018 год

При этом, согласно поданным декларациям, его доход за год сократился сразу на два миллиарда рублей.

Депутат Государственной думы от Владимирской области Григорий Аникеев заработал больше всех среди членов нижней палаты парламента в 2018 году.

Согласно опубликованной декларации, его доход за год составил более 2,3 миллиарда рублей. При этом ещё в 2017 году его заработок составил 4,3 миллиарда рублей.

На втором месте по уровню доходов расположился член Комитета по делам национальностей Николай Борцов, доходы которого составили почти миллиард рублей — 988,5 миллиона. Следом идут депутаты Леонид Симановский, заработавший 424,3 миллиона рублей, и Владислав Резник, заработок которого составил 409,7 миллионов рублей.