Стало известно имя самой состоятельной супруги депутата Госдумы
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Судя по данным деклараций за 2018 год, самой состоятельной среди жён парламентариев стала супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова. Официальный документ был опубликован на сайте Госдумы 12 апреля.
В соответствии с официальными данными, доход жены парламентария составляет 704 миллиона рублей, в то время как в 2017 году он приравнивался к 2,32 миллиарда рублей.
Доходы самого Некрасова составили 4,8 миллиона рублей, тогда как год назад он заработал 29,85 миллиона.
Самые незначительные доходы заметили у супруги депутата Казбека Тайсаева. Она заработала 43 копейки.
Как писал Лайф, ранее стало известно имя депутата Госдумы, заработавшего больше своих коллег в 2018 году.
Кроме того, Лайф опубликовал сведения о доходах президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева, а также рассказал, кто из чиновников Кремля заработал в прошлом году больше всех.