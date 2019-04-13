Стало известно имя самой состоятельной супруги депутата Госдумы

Судя по данным деклараций за 2018 год, самой состоятельной среди жён парламентариев стала супруга депутата от КПРФ Александра Некрасова. Официальный документ был опубликован на сайте Госдумы 12 апреля.

В соответствии с официальными данными, доход жены парламентария составляет 704 миллиона рублей, в то время как в 2017 году он приравнивался к 2,32 миллиарда рублей.

Доходы самого Некрасова составили 4,8 миллиона рублей, тогда как год назад он заработал 29,85 миллиона.

Самые незначительные доходы заметили у супруги депутата Казбека Тайсаева. Она заработала 43 копейки.

Как писал Лайф, ранее стало известно имя депутата Госдумы, заработавшего больше своих коллег в 2018 году.