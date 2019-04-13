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Регион
Опубликовано 13 апреля 2019, 11:43

Квят квалифицировался на 11-м месте в тысячном Гран-при в истории "Формулы-1"

Фото: © twitter/Toro Rosso

Фото: © twitter/Toro Rosso

Российскому пилоту не хватило 22 тысячных секунды для попадания в заветную десятку.

В Китае на трассе "Шанхай интернэшнл" стартовал тысячный Гран-при в истории "Формулы-1". Квалификацию юбилейной гонки выиграли пилоты Mercedes: Валлтери Боттас занял первое место, а его партнёр по команде Льюис Хэмилтон расположился следом.

Второй ряд стартового поля заняли гонщики Ferrari, третий — пилоты Red Bull. Российскому пилоту Даниилу Квяту не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в третий решающий сегмент квалификации. 22 тысячные секунды оставили его на 11-й строчке. Однако и это место даёт небольшое преимущество: в отличие от первой десятки Квят сможет выбирать более удобные шины для старта.

Трасса в Китае — любимая для Квята. Именно здесь в 2016 году российский пилот Red Bull сумел во второй раз в своей карьере в "Формуле-1" доехать до подиума: тогда он занял третье место после Нико Росберга и Себастьяна Феттеля.

Гонка состоится завтра, 14 апреля, начало — в 9:00 по московскому времени.

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Дмитрий Садылко
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