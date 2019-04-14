Правительство Ливии обвинило армию Хафтара в авиаударах по школе на юге Триполи
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Правительство национального согласия Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа обвинило армию Халифы Хафтара в обстреле школы "Аль-Кудс".
— Мы самым решительным образом осуждаем обстрел школы в районе Айн Зара и считаем его очередным военным преступлением, направленным против гражданских лиц, — говорится в заявлении на официальной странице президентского совета правительства в "Твиттере".
По сообщениям местных СМИ, авиаудар был нанесён по школе, расположенной на юге столицы Триполи. Отмечается, что там же находится центр по приёму беженцев. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи. Цель операции — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН. При этом фельдмаршал уже отказался от переговоров с премьером.
Напомним, ситуация в Ливии существенно осложнилась после событий 2011 года, когда был свержен и убит бывший лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи. От последствий военного переворота страна не оправилась до сих пор. В результате долгих лет анархии и экономического кризиса в стране установилось двоевластие: западная часть Ливии является подконтрольной правительству, которое с 2016 года возглавляет Фаиз Сарадж, восточная часть принадлежит парламенту и армии фельдмаршала Халифе Хафтару.