Правительство национального согласия Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа обвинило армию Халифы Хафтара в обстреле школы "Аль-Кудс".

— Мы самым решительным образом осуждаем обстрел школы в районе Айн Зара и считаем его очередным военным преступлением, направленным против гражданских лиц, — говорится в заявлении на официальной странице президентского совета правительства в " Твиттере" .

По сообщениям местных СМИ, авиаудар был нанесён по школе, расположенной на юге столицы Триполи. Отмечается, что там же находится центр по приёму беженцев. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее Лайф писал, что 4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи. Цель операции — сместить правительство, сформированное при поддержке ООН. При этом фельдмаршал уже отказался от переговоров с премьером.