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Регион
Опубликовано 14 апреля 2019, 11:26

Квят устроил аварию на Гран-при Китая и не смог завершить гонку

Тысячный этап в истории "королевских гонок" стал удачным для пилотов из Mercedes, именно они заняли первые два места.

Лучшим на Гран-при Китая стал Льюис Хэмилтон из Mercedes, второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса. Замкнул тройку лидеров Себастьян Феттель (Ferrari).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, который в 2016-м поднимался на подиум в Китае, завершить сегодняшнюю гонку не смог. На старте он столкнулся сразу с двумя болидами McLaren. За это Даниилу выписали штрафной проезд по пит-лейну, а затем он трижды побывал в боксах. После последнего заезда к механикам на трассу он так и не вернулся из-за технических проблем.

А вот напарник Квята по Toro Rosso Александр Албон смог финишировать в очковой зоне, став десятым.

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Баку.

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Галина Глазко
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