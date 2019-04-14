Квят устроил аварию на Гран-при Китая и не смог завершить гонку
Тысячный этап в истории "королевских гонок" стал удачным для пилотов из Mercedes, именно они заняли первые два места.
Лучшим на Гран-при Китая стал Льюис Хэмилтон из Mercedes, второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса. Замкнул тройку лидеров Себастьян Феттель (Ferrari).
FINAL CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) 14 апреля 2019 г.
A 1-2 for the Silver Arrows, with Verstappen splitting the Ferraris
First points of the season for @danielricciardo in P7 💪
Hard-earned points for Raikkonen Albon 😅#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/fJVpU14xGq
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, который в 2016-м поднимался на подиум в Китае, завершить сегодняшнюю гонку не смог. На старте он столкнулся сразу с двумя болидами McLaren. За это Даниилу выписали штрафной проезд по пит-лейну, а затем он трижды побывал в боксах. После последнего заезда к механикам на трассу он так и не вернулся из-за технических проблем.
It was a dramatic start to the 1000th F1 race... 💥 🇨🇳 👀#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/A5QWIIVUQB— Formula 1 (@F1) 14 апреля 2019 г.
А вот напарник Квята по Toro Rosso Александр Албон смог финишировать в очковой зоне, став десятым.
Следующий этап "Формулы-1" состоится в Баку.