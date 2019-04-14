Квят устроил аварию на Гран-при Китая и не смог завершить гонку

Тысячный этап в истории "королевских гонок" стал удачным для пилотов из Mercedes, именно они заняли первые два места.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят, который в 2016-м поднимался на подиум в Китае, завершить сегодняшнюю гонку не смог. На старте он столкнулся сразу с двумя болидами McLaren. За это Даниилу выписали штрафной проезд по пит-лейну, а затем он трижды побывал в боксах. После последнего заезда к механикам на трассу он так и не вернулся из-за технических проблем.