Основатель скандально известного сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать со следственными органами Швеции, если будет возобновлено расследование дела против него. Об этом в интервью Sky News рассказала адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

— Если они (шведская прокуратура. — Прим. Лайфа) примут решение возобновить дело... мы будем абсолютно рады ответить на эти вопросы, если и когда они возникнут, — заявила Робинсон.