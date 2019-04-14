Кот Ассанжа наблюдал за арестом хозяина по телевизору — видео

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) 13 апреля 2019 г.

Видеозапись, на которой запечатлено, как кот Ассанжа Мичи сидит перед телевизором и смотрит момент задержания своего хозяина, была опубликована на официальной странице WikiLeaks в "Твитттере".

— Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа находится в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства (Эквадора. — Прим. Лайфа) в середине октября (2018 года. — Прим. Лайфа). Они снова будут вместе в условиях свободы, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал о судьбе кота основателя портала WikiLeaks. Сообщалось, что питомец Ассанжа долгое время не живёт в Посольстве Эквадора, поскольку работники ведомства угрожали, что поместят его в приют.

Напомним, основатель портала WikiLeaks, ответственный за публикацию секретных документов некоторых стран, был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании. Там Ассанж скрывался с 2012 года из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.