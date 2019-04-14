— Подтверждаем, что сбили военный самолёт [ЛНА], который атаковал наши войска в Вади Эр-Рабиа , — сказал агентству Кануну.

Напомним, Национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Её целью является смещение правительства, сформированного при поддержке ООН. При этом фельдмаршал Хафтар уже отказался от переговоров с премьером. Самолёты ЛНА нанесли удар по единственному действующему аэропорту столицы, после чего там были отменены все рейсы. Позже аэропорт частично возобновил работу.