Войска ПНС Ливии сообщили, что сбили самолёт армии Хафтара
Фото: © AP Photos/MOHAMED BEN KHALIFA
Войска Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа (ПНС) сбили самолёт Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя войск ПНС Мухаммеда Кануну.
— Подтверждаем, что сбили военный самолёт [ЛНА], который атаковал наши войска в Вади Эр-Рабиа, — сказал агентству Кануну.
Ранее армия Хафтара уже заявляла о сбитом военном самолёте, в Триполи это опровергли.
Напомним, Национальная армия Ливии начала наступление на Триполи 4 апреля. Её целью является смещение правительства, сформированного при поддержке ООН. При этом фельдмаршал Хафтар уже отказался от переговоров с премьером. Самолёты ЛНА нанесли удар по единственному действующему аэропорту столицы, после чего там были отменены все рейсы. Позже аэропорт частично возобновил работу.