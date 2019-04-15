Американские власти считают, что участие РФ в этом вопросе не принесёт какой-либо пользы.

Американские власти заявили, что выступают против вмешательства России в урегулирование конфликта в Ливии. Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

— Это вмешательство извне, которое, как мы надеемся, прекратится как можно быстрее. Это оппортунизм, это попытка использовать в своих интересах зоны конфликтов и это не приносит пользы, — передаёт ТАСС слова политика.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта и выступает за национальное примирение.