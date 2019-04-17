Глава СВР о Пугачёвой: Она ещё споёт

Алла Борисовна выступила сегодня в Кремлёвском дворце в честь своего 70-летнего юбилея.

Видео: © L!FE

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, который прошёл сегодня в Кремлёвском дворце. В зрительном зале он поделился добрыми чувствами к Примадонне в разговоре с корреспондентом Лайфа и заверил, что она ещё порадует публику своим голосом.

— Да, конечно, она ещё споёт! — ответил он на вопрос журналиста.

Как ранее писал Лайф, с 70-летием Пугачёву поздравил президент России Владимир Путин.