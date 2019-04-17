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Регион
Опубликовано 17 апреля 2019, 18:59

Глава СВР о Пугачёвой: Она ещё споёт

Алла Борисовна выступила сегодня в Кремлёвском дворце в честь своего 70-летнего юбилея.

Видео: © L!FE

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, который прошёл сегодня в Кремлёвском дворце. В зрительном зале он поделился добрыми чувствами к Примадонне в разговоре с корреспондентом Лайфа и заверил, что она ещё порадует публику своим голосом.

Да, конечно, она ещё споёт! — ответил он на вопрос журналиста.

Как ранее писал Лайф, с 70-летием Пугачёву поздравил президент России Владимир Путин.

На концерт кроме Нарышкина пришли в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец, дизайнер Валентин Юдашкин, певец Филипп Киркоров со своими детьми и балерина Анастасия Волочкова, которую юбилярша представила как "королеву "Инстаграма".

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Александр Юнашев
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