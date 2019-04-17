Светлана Медведева стоя подпевала Пугачёвой на юбилейном концерте

В Кремлёвском дворце собралось целое созвездие политиков, музыкантов и других знаменитостей.

Видео: © L!FE

Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана тоже посетила юбилейный концерт Аллы Пугачёвой в Кремлёвском дворце.

Журналисты запечатлели её в зрительном зале, когда Примадонна на сцене исполняла песню Валерия Растриги "На землю выпала роса". На видеоролике можно видеть, как Светлана Медведева подпевает.

Как ранее писал Лайф, на концерт также пришли певец Филипп Киркоров с детьми, дизайнер Валентин Юдашкин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, замглавы Правительства России Ольга Голодец и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который отметил, что Пугачёва "ещё споёт".