Войска ведут боевые действия силами пехоты и уже определили главные и второстепенные позиции противника.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи, пишет портал Al-Wasat со ссылкой на официального представителя армии Ахмеда аль-Мисмари.

Сообщается, что войска ведут боевые действия силами пехоты и уже определили главные и второстепенные позиции противника — Правительства национального согласия, которое поддерживает ООН.

Как ранее писал Лайф, Хафтар собрал в рядах своей армии сторонников убитого Муаммара Каддафи и пошёл на столицу страны 4 апреля 2019 года.