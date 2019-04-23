Армия маршала Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
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Войска ведут боевые действия силами пехоты и уже определили главные и второстепенные позиции противника.
Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи, пишет портал Al-Wasat со ссылкой на официального представителя армии Ахмеда аль-Мисмари.
Сообщается, что войска ведут боевые действия силами пехоты и уже определили главные и второстепенные позиции противника — Правительства национального согласия, которое поддерживает ООН.
Как ранее писал Лайф, Хафтар собрал в рядах своей армии сторонников убитого Муаммара Каддафи и пошёл на столицу страны 4 апреля 2019 года.
17-го числа город обстреляли ракетами. Сообщалось, что это сделали люди фельдмаршала, но в его армии это опровергли. Как бы там ни было, с начала военного конфликта погибло уже более 250 человек.