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Регион
Опубликовано 26 апреля 2019, 10:54

Москалькова отметила гуманитарный характер указа о паспортах РФ жителям Донбасса

Фото: © РИА Новости /Сергей Пятаков

Фото: © РИА Новости /Сергей Пятаков

Она также подчеркнула, что тем самым Москва не бросает на произвол людей, с которыми нас роднит общая история.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя указ об упрощённом режиме получения паспортов РФ для жителей ДНР и ЛНР, отметила его гуманитарный характер. Её заявление приводится на официальном сайте омбудсмена.

Ко мне поступали многочисленные обращения от жителей Донецкой и Луганской областей Украины, в которых люди просили помочь им в реализации неотъемлемых прав человека. Военная и экономическая блокада, которую установили украинские власти на востоке страны, оставила большинство из них без работы, возможности получить качественное образование и медицинскую помощь, — отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что жители ДНР и ЛНР не имеют признаваемых другими странами документов для выездов за границу, лишены права на свободу передвижения, а также испытывают большие трудности при получении пенсий и пособий.

Кроме того, омбудсмен напомнила, что власти в Киеве, как действующие, так и приходящие, не собираются отменять практику нахождения кордонов на границах республик.

Поэтому указ стал для людей гуманитарным коридором: он даст жителям возможность получить дополнительные меры социальной поддержки, благодаря ему они смогут реализовать свои права на труд, на образование, пенсионное обеспечение, медицину, свободу передвижения и т.д., закреплённые в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года, — добавила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что решение о получении российского паспорта является добровольным, а его наличие не отменяет украинского гражданства жителей. Она также подчеркнула, что тем самым Москва не бросает на произвол людей, с которыми нас роднит общая история.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. Документ был подписан в гуманитарных целях. При этом МИД Украины призвал жителей ДНР и ЛНР не принимать российские паспорта.

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Артур Белкин
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