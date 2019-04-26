Дальневосточные косатки могут попасть в Красную книгу России

Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России уже в 2019 году. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Напомним, осенью прошлого года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение из "китовой тюрьмы" выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей и заявили, что их возвращение в море состоится не раньше июня.