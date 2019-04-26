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Регион
Опубликовано 26 апреля 2019, 16:52

Дальневосточные косатки могут попасть в Красную книгу России

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России уже в 2019 году. Об этом журналистам рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Он подчеркнул, что ведомство занимается доработкой книги.

В 2018 году плотоядных косаток включили в новую редакцию Красной книги Камчатского края.

Напомним, осенью прошлого года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение из "китовой тюрьмы" выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. Учёные оценили выпуск каждой косатки и белухи в три миллиона рублей и заявили, что их возвращение в море состоится не раньше июня.

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Эмила Сидорова
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