Глава МИД Нацсогласия Ливии приедет в Москву с официальным визитом
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Мухаммед Сияла намеревается обсудить текущую ситуацию и военную эскалацию в Триполи.
Глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла приедет с официальным визитом в столицу России 29 апреля, сообщили РИА "Новости" в дипведомстве.
— Он встретится с рядом российских ответственных лиц для обсуждения текущей ситуации и военной эскалации в столице Триполи, — приводит агентство слова собеседника.
Ранее, 4 апреля, командующий армией Ливии маршал Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи для "освобождения от террористов". Сейчас город контролируется Правительством национального согласия. 23 апреля армия маршала Хафтара объявила о второй фазе наступления.