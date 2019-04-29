Мухаммед Сияла намеревается обсудить текущую ситуацию и военную эскалацию в Триполи.

Глава МИД Правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла приедет с официальным визитом в столицу России 29 апреля, сообщили РИА "Новости" в дипведомстве.

— Он встретится с рядом российских ответственных лиц для обсуждения текущей ситуации и военной эскалации в столице Триполи, — приводит агентство слова собеседника.