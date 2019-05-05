Бальбек оценил слова депутата Рады о том, что объединяет русских и украинцев

Признание нардепа свидетельствует о "тупиковом пути" Киева, который пытается разобщить два народа, считает российский политик.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова парламентария из Верховной рады Нестора Шуфрича о том, что русских и украинцев объединяет не только граница, но и совместная история, культура, вера и язык.

— Заявления украинских политиков о настоящей совместной истории России и Украины — это свидетельство тупикового пути официального Киева, направленного на разобщение двух братских народов, — сказал парламентарий RT.

По убеждению Бальбека, граждане России и Незалежной — "не просто братские народы, а единое целое" и никакие крики о европейском происхождении украинцев этого не изменят.