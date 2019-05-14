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Опубликовано 14 мая 2019, 12:07

Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы

Фото: © Flickr / Michael Chu

Фото: © Flickr / Michael Chu

По мнению парламентария, такая мера поспособствует поднятию трудовой дисциплины и повысит мотивацию сотрудников.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в восьмичасовой трудовой день час езды до рабочего места. Соответствующее обращение парламентарий направил главе Минтруда России Максиму Топилину, сообщает News.ru.

Данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность нашего государства, — написал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что в последние годы в России меняется оценка эффективности труда — работодатели всё чаще оценивают его качество конкретными результатами, а не количеством проведённого на работе времени.

По мнению Милонова, климат в стране, особенно осенью и зимой, препятствует высоким показателям деятельности: на эмоциональное состояние и здоровье жителей России влияют малая продолжительность светового дня, холод и осадки.

Депутат напомнил, что фактически люди работают по 10–11 часов вместо положенных восьми, так как работодатели не засчитывают в трудовые часы время поездки из дома до работы и обратно. По словам Милонова, это касается как жителей крупных городов, которые пробираются сквозь пробки, так и населения глубинки, которое ездит на работу по бездорожью на дальние расстояния.

Ранее Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Он рассказал, что при сокращении светового дня "даже самый оптимист" впадает в депрессию, что сказывается на качестве и эффективности труда.

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Эмила Сидорова
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