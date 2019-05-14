Милонов предложил включить в трудовой день время в пути до работы

По мнению парламентария, такая мера поспособствует поднятию трудовой дисциплины и повысит мотивацию сотрудников.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в восьмичасовой трудовой день час езды до рабочего места. Соответствующее обращение парламентарий направил главе Минтруда России Максиму Топилину, сообщает News.ru.

— Данная мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность нашего государства, — написал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что в последние годы в России меняется оценка эффективности труда — работодатели всё чаще оценивают его качество конкретными результатами, а не количеством проведённого на работе времени.

По мнению Милонова, климат в стране, особенно осенью и зимой, препятствует высоким показателям деятельности: на эмоциональное состояние и здоровье жителей России влияют малая продолжительность светового дня, холод и осадки.

Депутат напомнил, что фактически люди работают по 10–11 часов вместо положенных восьми, так как работодатели не засчитывают в трудовые часы время поездки из дома до работы и обратно. По словам Милонова, это касается как жителей крупных городов, которые пробираются сквозь пробки, так и населения глубинки, которое ездит на работу по бездорожью на дальние расстояния.