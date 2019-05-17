Кузнецова не исключила, что брошенная в больнице девочка могла быть украдена

Могли быть совершены и другие преступления в отношении малышки, хотя никаких следов насилия на ребёнке не обнаружено.

Девочка, брошенная накануне в поликлинике в Москве, могла быть кем-то украдена. Такую версию допустила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Мы можем проигрывать различные варианты. Начиная от того, что ребёнок мог быть украден или могут быть совершены преступления, хотя никаких следов насилия на ребёнке не обнаружено при первичном осмотре — ни синяков, ни ушибов, — сказала она.

Омбудсмен отметила, что, учитывая контактность ребёнка, можно сделать вывод, что у него есть доверие к взрослым. Кузнецова подчеркнула, что малышка была опрятной, чистой.

— Тот, кто привёл её, заботился о ней. По крайней мене, в последнее время, — подчеркнула Кузнецова.

Напомним, что 16 мая неизвестная женщина бросила маленькую девочку в детской поликлинике на Бутырской улице в Москве. Малышке около двух лет, она практически не говорит, лишь произносит некоторые слова, в том числе на украинском языке.