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Опубликовано 17 мая 2019, 17:12

Кузнецова не исключила, что брошенная в больнице девочка могла быть украдена

Анна Кузнецова. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Анна Кузнецова. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Трефилов

Могли быть совершены и другие преступления в отношении малышки, хотя никаких следов насилия на ребёнке не обнаружено.

Девочка, брошенная накануне в поликлинике в Москве, могла быть кем-то украдена. Такую версию допустила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Мы можем проигрывать различные варианты. Начиная от того, что ребёнок мог быть украден или могут быть совершены преступления, хотя никаких следов насилия на ребёнке не обнаружено при первичном осмотре — ни синяков, ни ушибов, — сказала она.

Омбудсмен отметила, что, учитывая контактность ребёнка, можно сделать вывод, что у него есть доверие к взрослым. Кузнецова подчеркнула, что малышка была опрятной, чистой.

Тот, кто привёл её, заботился о ней. По крайней мене, в последнее время, — подчеркнула Кузнецова.

Напомним, что 16 мая неизвестная женщина бросила маленькую девочку в детской поликлинике на Бутырской улице в Москве. Малышке около двух лет, она практически не говорит, лишь произносит некоторые слова, в том числе на украинском языке.

Ребёнок называет себя Натя. Она также интересуется, где её мать. Лайф проследил маршрут горе-родительницы. Сообщалось также, что появились желающие удочерить малышку.

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Владислав Фёдоров
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