"Увековечен в истории". Звёзды "Формулы-1" скорбят о легендарном Ники Лауде
Фото: © twitter.com/@f1newsru
Сегодня стало известно, что ушёл из жизни легендарный гонщик, функционер "Формулы-1", человек с большим сердцем и сильным характером — Ники Лауда. Известные пилоты и люди из мира автоспорта скорбят о невосполнимой потере.
Испанский гонщик Фернандо Алонсо отметил, что его утро началось с шокирующей новости.
Shocking and sad news this morning. RIP Niki 😔 pic.twitter.com/2bnNdgKzMs— Fernando Alonso (@alo_oficial) 21 мая 2019 г.
Нико Росберг, работавший с ним в Mercedes, написал трогательные слова о легенде в своём инстаграме.
— Спасибо за всё, что вы сделали для меня. Я многому научился у вас. Вашей страсти, вашему боевому духу, желанию никогда не сдаваться... Я и все ваши 100 миллионов поклонников по всему миру, которых вы вдохновили никогда не сдаваться в самые трудные моменты, сейчас думают о вас и вашей семье. Покойтесь с миром, — написал Росберг.
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Lieber Niki. Danke fuer alles. Ich habe auch so viel von dir gelernt. Deine leidenschafft, deinen kampfgeist, deine wiedergutmachungs staerke, und sogar deine geduld mit uns jungen fahrern! Ich und deine 100 millionen riesen fans denen du in deinem leben auch so viel ermutigung gegeben hast in schweren zeiten nicht aufzugeben denken ganz stark an dich und deine familie. Ruhe in Frieden. Nico Dear Niki. Thank you for everything that you did for me. I learned so much from you. Your passion, your fighting spirit, never give up, your belief that you always meet twice in life, and even your patience with us youngsters. Myself and all of your 100 million fans around the world whom you also so strongly inspired to never give up in the hardest of times are thinking of you and your family and wish that you Rest in Peace. #formula1 #f1 #formel1 #nikilauda #lauda #mercedesamgf1
— Очень печальные новости пришли этим утром... Мы должны гордиться человеком, каким был Ники, и ценить наследие, которое он оставил, — отметил пилот Renault Даниэль Риккардо.
— Нахожусь в шоке от потери Ники Лауды! Он был настоящей легендой в нашем спорте и человеком, которого я очень уважал, — написал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Дочь трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике, невеста российского пилота Даниила Квята Келли так прокомментировала смерь Лауды:
— Ники, вы покинули нас слишком рано. Вы были настоящим чемпионом во всех аспектах. Вы удивительный человек, отличный отец и верный друг. Спасибо за постоянную улыбку на вашем лице. Ваше наследие будет жить.
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Niki you have left us too soon. You were a true champion in every aspect; an amazing person, a great father and loyal friend. It has been more than a privilege to share a few moments with you and your family. ——— Thank you for always putting a smile on our face. Your legacy will carry on... ♥️ Birgit, Max & Mia - (and Mathias, Lukas and Christoph) my thoughts are with you 🙏🏻 #RipNiki
Российский голос "Формулы-1", комментатор "Матч ТВ" Алексей Попов признался, каким он запомнит Ники.
— Мы познакомились в 1992 году. И регулярно общались. Лауда руководил "Феррари", уходил, руководил "Ягуаром", уходил, руководил "Мерседесом". Он не боялся ссориться с самыми влиятельными людьми, говоря правду. Но не боялся и мириться, что труднее. А запомню его как на фото, хотя и не видел, — вспомнил он.
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Мы познакомились в 1992. И регулярно общались. Лауда руководил Феррари, уходил, руководил Ягуаром, уходил, руководил Мерседесом. Он не боялся ссориться с самыми влиятельными людьми, говоря правду. Но не боялся и мириться, что труднее. А запомню его как на фото, хотя и не видел..
Слова скорби выразили, конечно, и все команды "Формулы-1".
— Навечно останется в наших сердцах, навсегда увековечен в нашей истории. Сегодня сообщество автоспорта оплакивает потерю настоящей легенды. Мысли каждого из "Формулы-1" сейчас с его друзьями и семьёй, — говорится в аккаунте "Королевских гонок".
Rest in peace Niki Lauda.— Formula 1 (@F1) 21 мая 2019 г.
Forever carried in our hearts, forever immortalised in our history. The motorsport community today mourns the devastating loss of a true legend.
The thoughts of everyone at F1 are with his friends and family. pic.twitter.com/olmnjDaefo
Слова соболезнования близким Ники поступают не только из мира автоспорта. Футбольный клуб "Милан" тоже присоединился к скорби о невосполнимой утрате.
Ciao Niki, leggenda della Formula Uno. Abbiamo corso tutti con te, fino all'ultima curva 🙏🏽— AC Milan (@acmilan) 21 мая 2019 г.
Our condolences for the three-time world champion with Ferrari and MCLaren. Honor to you, #Lauda, from AC Milan and all the Rossoneri in the world. pic.twitter.com/A41yCsphIi