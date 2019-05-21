Лицо со шрамом "Формулы-1". Правила жизни чемпиона мира Ники Лауды

На 71-м году жизни скончался трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Ники Лауда. Австриец является легендарной фигурой в мире автоспорта: он был успешен не только на трассе, но и за её пределами в качестве менеджера. Кроме того, Лауда был ярчайшей личностью, и образ его жизни ещё долго будет примером для многих.