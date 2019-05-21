Лицо со шрамом "Формулы-1". Правила жизни чемпиона мира Ники Лауды
Фото © РИА "Новости" / Алексей Филиппов
На 71-м году жизни скончался трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1" Ники Лауда. Австриец является легендарной фигурой в мире автоспорта: он был успешен не только на трассе, но и за её пределами в качестве менеджера. Кроме того, Лауда был ярчайшей личностью, и образ его жизни ещё долго будет примером для многих.
О школе
С первого дня отношения со школой у меня не сложились. Я не понимал смысла всего этого и с 12 лет интересовался машинами
О награждениях
Я не люблю церемонии награждения. Человек в галстуке насильно вручает тебе кубок, который ты даже в туалете у себя не поставишь
В течение 55 секунд я сидел в кокпите при температуре 800 °C без кислорода. Ещё несколько секунд, и я бы погиб
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Об операции
Священник просто коснулся моего плеча, совершил причастие и ушёл. Меня это сильно задело. Я решил, что теперь точно выживу
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О насмешках над внешностью
У меня хотя бы есть авария в оправдание моего уродства. У некоторых такого оправдания нет
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О кепке
Я всегда ношу кепку — это моя защита от глупых людей. Но все пытались под неё заглянуть, а я говорил: "Смотрите мне в глаза!"
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О месте аварии
Журналисты часто предлагали вернуться на место аварии, думали, я разрыдаюсь. "А вот и площадка для гриля", — говорил я
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Я был немного похож на Ханта. Я не такой серьёзный, каким показан в фильме "Гонка". Но я был более дисциплинированным, чем он
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Испытывал ли я когда-нибудь страх? Нет. У меня было много успехов и неудач, но я никогда не боялся
Фото © РИА "Новости" / Нина Зотина
Не говори слишком много, ставь перед собой цель и достигай её
Ники Лауда