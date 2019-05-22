В Госдуме усомнились, что украинский референдум по России будет честным

По мнению Антона Морозова, и без того ясно, что большая часть украинцев желает восстановления нормальных отношений с соседом.

Украинские власти понимают необходимость восстановления нормального диалога с Россией. За это выступает большая часть населения страны, ведь сотрудничество с РФ обеспечивало многих украинцев рабочими местами, что в итоге отражалось на экономике и социальной сфере страны. Такое мнение Лайфу высказал член Комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.

Он считает, что именно потому в Киеве сейчас заговорили о необходимости референдума по вопросу возобновления диалога с Россией.

— С другой стороны, мы видим, как были проведены выборы Зеленского, когда искусственно многие украинцы были поражены в избирательных правах — проживающие в Крыму, Донбассе и России не имели возможности принять участие в выборах, то есть были нарушены их базовые конституционные права, — отметил депутат.

Как подчеркнул Антон Морозов, исходя из этого, у российских властей нет основания полагать, что данный референдум будет проведён честно.

— Скорее всего, они тоже будут пытаться подтасовать итоги референдума и продемонстрировать всему миру, что якобы украинцы не хотят восстановления отношений с Россией. Но доверять подобным итогам, конечно, не представляется целесообразным, — заявил Морозов.