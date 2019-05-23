В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике
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По мнению министра иностранных дел страны, увеличение присутствия РФ в регионе "вызывает вопросы".
В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон. Его слова приводит РИА "Новости".
Как рассказал министр, никто не ставит под вопрос право России на поддержание собственной безопасности.
— Однако масштаб, скорость и очевидные амбиции увеличения российского военного присутствия вызывают вопросы, — сказал он на выступлении в Вильсоновском центре в Вашингтоне.
Тордарсон добавил, что, по мнению МИД, стоит избегать милитаризации Арктики.
Ранее в США также обеспокоились ростом военного влияния России в Арктике. Советник американского президента Джон Болтон даже призвал "бросить вызов" российской стороне.